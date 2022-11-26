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دوريات الأمن تضبط 22 مخالفاً تورطوا بهذه الجريمة في 5 مناطق

دوريات الأمن تضبط 22 مخالفاً تورطوا بهذه الجريمة في 5 مناطق

دوريات الأمن تضبط 22 مخالفاً تورطوا بهذه الجريمة في 5 مناطق
٠٧:٥١:٢٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك وحائل 22 مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين السودانية والبنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 21 مركبة،

واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الأمن الرياض القصيم دوريات الأمن مخالفون مكة المكرمة

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