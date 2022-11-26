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قطر.. السيطرة على حريق هائل نشب في مستودعات بمنطقة أم العمد

قطر.. السيطرة على حريق هائل نشب في مستودعات بمنطقة أم العمد

قطر.. السيطرة على حريق هائل نشب في مستودعات بمنطقة أم العمد
٠٧:٢٢:٣١ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مستودعات بمنطقة أم العمد، دون وقوع إصابات.

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وقالت الوزارة إن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، التي تستضيف مباريات عدة للمونديال، بما في ذلك مباراة الأرجنتين والمكسيك التي تقام في وقت متأخر من اليوم السبت.

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وأطلق الحريق الذي اندلع على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من ملعب لوسيل، دخانًا أسود كثيفًا في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.

ويعد استاد لوسيل، في عام 2021، أكبر الملاعب في دولة قطر حيث يتسع لثمانين ألف متفرج، وأُنشئ لإستضافة مباريات كأس العالم 2022 والمباراة النهائية.

الكلمات الدلالية:
الداخلية القطرية حريق مدينة لوسيل مستودعات منطقة أم العمد

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