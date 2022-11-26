بشكل مفاجئ.. وفاة وزير خارجية بيلاروسيا

بيان الوكالة الرسمية

وحسب وكالة أنباء بيلتا الرسمية في بيلا روسيا، أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن: “وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة”.

ووفقا لوكالات أنباء روسية، فقد كان مقررا عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تليجرام: “نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا”، وفقا لرويترز.

شغل وزير الخارجية البيلاروسي منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه عام 2008، قبل أن يتولى منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ العام 2012.