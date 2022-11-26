وظائف بشركة إسناد لخدمات التعدين للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة إسناد السعودية لخدمات التعدين، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير مشروع – جيولوجي.
المؤهلات والخبرات:
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- درجة البكالوريوس في الجيولوجيا أو الجيولوجيا المائية أو علوم الأرض أو درجة مطابقة ذات صلة.
- قاد وضع تصور وتطوير أداة إدارة المشروع ، وظف أفضل الممارسات والأتمتة ، جنبًا إلى جنب مع لوحة معلومات تفاعلية في Power Bi.
- التواصل مع PMOs عبر المنظمة وتمكينهم من خلال EPM / Dashboard الجاهزة للاستخدام في مشروعهم ، وتحسين كفاءة إدارة المشروع.
- ضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المناسب باستخدام منهجية PM / Agile
- الخبرات المطلوبة: الحد الأدنى 3-6 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في إدارة المشاريع.
- يجب أن يكون لديك اتصالات كتابية وشفوية قوية مع خبرة في الكتابة التقنية.
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المهارات :
- إدارة المشاريع (PMP)
- إدارة المخاطر
- تاكيد الجودة
- تحليل البيانات
- إدارة العمليات
- التحسين المستمر
- الإستراتيجية والتنفيذات
- تطوير الأعمال والتحالفات
- أداء السلامة: إدارة البيئة المعرفة البيئة والصحة والسلامة ، باستخدام OSHA ، IOS ، ISO ، NEBOSH
طريقة التقديم:
أوضحت إسناد أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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