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وظائف بشركة إسناد لخدمات التعدين للعمل في الرياض

وظائف بشركة إسناد لخدمات التعدين للعمل في الرياض

وظائف بشركة إسناد لخدمات التعدين للعمل في الرياض
٠٦:١٦:٣٣ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إسناد السعودية لخدمات التعدين، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير مشروع – جيولوجي.

المؤهلات والخبرات:

    • درجة البكالوريوس في الجيولوجيا أو الجيولوجيا المائية أو علوم الأرض أو درجة مطابقة ذات صلة.
    • قاد وضع تصور وتطوير أداة إدارة المشروع ، وظف أفضل الممارسات والأتمتة ، جنبًا إلى جنب مع لوحة معلومات تفاعلية في Power Bi.
    • التواصل مع PMOs عبر المنظمة وتمكينهم من خلال EPM / Dashboard الجاهزة للاستخدام في مشروعهم ، وتحسين كفاءة إدارة المشروع.
    • ضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المناسب باستخدام منهجية PM / Agile
    • الخبرات المطلوبة: الحد الأدنى 3-6 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في إدارة المشاريع.
    • يجب أن يكون لديك اتصالات كتابية وشفوية قوية مع خبرة في الكتابة التقنية.

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المهارات :

  • إدارة المشاريع (PMP)
  • إدارة المخاطر
  • تاكيد الجودة
  • تحليل البيانات
  • إدارة العمليات
  • التحسين المستمر
  • الإستراتيجية والتنفيذات
  • تطوير الأعمال والتحالفات
  • أداء السلامة: إدارة البيئة المعرفة البيئة والصحة والسلامة ، باستخدام OSHA ، IOS ، ISO ، NEBOSH

طريقة التقديم:

أوضحت إسناد أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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