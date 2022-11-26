وظائف بشركة إسناد لخدمات التعدين للعمل في الرياض

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أعلنت شركة إسناد السعودية لخدمات التعدين، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مشروع – جيولوجي.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الجيولوجيا أو الجيولوجيا المائية أو علوم الأرض أو درجة مطابقة ذات صلة. قاد وضع تصور وتطوير أداة إدارة المشروع ، وظف أفضل الممارسات والأتمتة ، جنبًا إلى جنب مع لوحة معلومات تفاعلية في Power Bi. التواصل مع PMOs عبر المنظمة وتمكينهم من خلال EPM / Dashboard الجاهزة للاستخدام في مشروعهم ، وتحسين كفاءة إدارة المشروع. ضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المناسب باستخدام منهجية PM / Agile الخبرات المطلوبة: الحد الأدنى 3-6 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في إدارة المشاريع. يجب أن يكون لديك اتصالات كتابية وشفوية قوية مع خبرة في الكتابة التقنية.



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المهارات :

إدارة المشاريع (PMP)

إدارة المخاطر

تاكيد الجودة

تحليل البيانات

إدارة العمليات

التحسين المستمر

الإستراتيجية والتنفيذات

تطوير الأعمال والتحالفات

أداء السلامة: إدارة البيئة المعرفة البيئة والصحة والسلامة ، باستخدام OSHA ، IOS ، ISO ، NEBOSH

طريقة التقديم:

أوضحت إسناد أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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