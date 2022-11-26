السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تطور خطير.. الوكالة الذرية: قصف محطة «زابوريجيا» يفجر قنبلة قذرة
وظائف بشركة إسناد لخدمات التعدين للعمل في الرياض
يستخدم لمرة واحدة.. لقاح جديد لعلاج عدوى المسالك البولية
«استشاري»: 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية
بعد منع كاميرات في بريطانيا.. أمريكا تحظر شركات صينية
تنبيه هام من «المرور» للراغبين في السفر بمركباتهم

الرئيسية

 /

دولي

 /

تطور خطير.. الوكالة الذرية: قصف محطة «زابوريجيا» يفجر قنبلة قذرة

تطور خطير.. الوكالة الذرية: قصف محطة «زابوريجيا» يفجر قنبلة قذرة

تطور خطير.. الوكالة الذرية: قصف محطة «زابوريجيا» يفجر قنبلة قذرة
٠٦:٤٤:٢٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الجنوب الأوكراني، قد يفجر قنبلة قذرة.

وكشف نائب مدير الوكالة ميخائيل تشوداكوف، أن الضربة المحتملة على الوقود المستهلك في محطة زابوريجيا قد تؤدي لنفس تأثير«القنبلة القذرة».

اقرأ أيضًا:

“الطاقة الذرية”: فريق الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

تحذيرات أممية

يأتي ذلك فيما تجددت التحذيرات الأممية من الوضع الخطر التي ترزح تحته محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية، جراء القصف الذي يهدد أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقال ميخائيل، في تصريحات السبت: “إذا كان هناك وقود مستهلك في مخزن جاف في حاويات خرسانية في الموقع، فيكفي أن تهبط قذيفة مدفعية هناك للحصول على قنبلة قذرة”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى قد أعلن تنشيط الجهود لإنشاء منطقة لحماية الأمن النووي حول محطة زابوريجيا بعد سلسلة الغارات التي استهدفتها نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بلاده تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية للامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

اقرأ أيضَا:

وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية

اتهامات متيادلة بين موسكو وكييف

وتبادلت موسكو وكييف خلال الفترة الماضية الاتهامات بقصف المحطة المترامية الأطراف التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس الماضي. واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة هي صنيعة البشر في زابوريجيا.

وتبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، قرارًا جديدًا يدعو روسيا إلى الانسحاب من المحطة ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية الأوكرانية.

ويعد هذا المجمع مصدرًا مهمًا لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من حاجاتها الكهربائية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا محطة زابوريجيا للطاقة النووية

مواد ذات صلة

المزيد
كاتب يوضح سبب ملاحقة الهند للداعية «ذاكر نايك»

كاتب يوضح سبب ملاحقة الهند للداعية «ذاكر نايك»

١٠:٠٣ ص، الأربعاء، ١٧ مايو ٢٠١٧
«صائدة الدبابات» الأمريكية.. هل تقلب موزاين القوى في أوكرانيا

«صائدة الدبابات» الأمريكية.. هل تقلب موزاين القوى في أوكرانيا

١١:٢٨ م، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
بهذه الدولة.. مشاجرة عنيفة بين 40 شخصًا وحالة من الرعب بسبب قطعة لحم

بهذه الدولة.. مشاجرة عنيفة بين 40 شخصًا وحالة من الرعب بسبب قطعة لحم

١٢:١٢ م، الأربعاء، ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
موجز الأخبار الدولية | الجيش اليمني يتقدم في آخر مأرب.. وإصابة 40 صهيونياً في تل أبيب

موجز الأخبار الدولية | الجيش اليمني يتقدم في آخر مأرب.. وإصابة 40 صهيونياً في تل أبيب

٠٤:٥٩ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *