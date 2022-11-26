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«استشاري»: 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية

«استشاري»: 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية

«استشاري»: 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية
٠٦:١٠:٤٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أسباب ضيق الشرايين التاجيه ما يلي:

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– عدم التحكم في الكلسترول

– التدخين

– عدم التحكم في الضغط.

– عدم التحكم بالسكري

– عدم ممارسة الرياضة اليومية

– الابتعاد عن تناول الخضروات والفواكه.

 

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الكلمات الدلالية:
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