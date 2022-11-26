«استشاري»: 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية
تواصل – فريق التحرير:
حدد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، 6 عوامل تسبب الضيق الشديد في الشرايين التاجية.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أسباب ضيق الشرايين التاجيه ما يلي:
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– عدم التحكم في الكلسترول
– التدخين
– عدم التحكم في الضغط.
– عدم التحكم بالسكري
– عدم ممارسة الرياضة اليومية
– الابتعاد عن تناول الخضروات والفواكه.
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