زعيم «فاجنر» الروسية: جنرال أمريكي يقود مجموعة من المرتزقة لحسابنا

تواصل – وكالات:

زعم رئيس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، أن جنرالاً سابقًا في مشاة البحرية الأمريكية يقود مجموعة من المقاتلين ضمن كتيبة بريطانية تعمل لحساب المجموعة.

وقال بريجوجين ردًا على طلب من صحيفة «هلسنجين سانومات» الفنلندية للتعليق: «ليس هناك عدد كبير من المواطنين الفنلنديين في مجموعة فاجنر، 20 شخصًا تقريبًا. لكن لأسباب واضحة، لا يمكنني تقديم معلومات دقيقة عنهم».

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مقاتلون فنلنديون يعملون تحت قيادة جنرال المارينز

ونقل المكتب الإعلامي لشركته «كونكورد» عنه قوله: «لدي رأي جيد جداً حول الفنلنديين في ميدان المعارك. هم يقاتلون ضمن كتيبة بريطانية (في إطار مجموعة فاجنر) بقيادة مواطن أمريكي، جنرال سابق في سلاح المارينز».

ويخضع بريجوجين، المعروف بلقب «طباخ بوتين» على خلفية عقوده مع الكرملين في مجال الضيافة، لعقوبات أوروبية وأمريكية.

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نشاط مجموعة «فاجنر»

وفي سبتمبر، كشف للمرة الأولى أنه أسس مجموعة «فاجنر» في 2014 للقتال في أوكرانيا، وأقر بتواجد لها في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة «فاجنر» بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، ومنها في أوكرانيا حيث يقاتل عناصر منها في الخطوط الأمامية في الحرب التي تشنها موسكو منذ فبراير.

والشهر الماضي افتتحت المجموعة مقرًا لها في مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن الروسية.