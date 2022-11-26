في عدة تخصصات.. الهيئة الملكية بمحافظة العلا تتطلب موظفين

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبرالموقع الألكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب بيطري.

قيادة عمليات السلامة.

قيادة العمليات الأمنية.

والوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النبات.

قيادة بنك البزور.

مدير عمليات المحميات الطبيعية.

قيادة المحتوى التراثي.

مدير عمليات حفظ التراث.

طبيب بيطري.

مساعد تنفيذي.

مدير التخطيط والأداء القطاعي.

مدير تنظيم المعارض.

أخصائي التراث غير المادي.

مدير عمليات موقع التراث.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).