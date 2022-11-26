حصلوا على نشرات سرية لخامنئي.. قراصنة يخترقون وكالة الحرس الإيراني

تواصل- فريق التحرير:

تعرض الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء “فارس نيوز” التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، لهجوم سيبراني، أدى إلى تعطل وصول المستخدمين إلى موقع الوكالة.

وبررت الوكالة عدم إعادة تنشيط موقعها من جديد إلى عمليات فحص جميع هذه الأجهزة والخوادم وإزالة التلوث المحتمل، معتبرة أن هذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً وقد يتسبب في مشكلات لبعض خدمات وكالة الأنباء لبضعة أيام.

واعتبرت أن الادعاءات المتعلقة بحذف 250 تيرابايت من المعلومات أو بث فيديو يسمى CCTV ليست صحيحة ولا علاقة لها بوكالة فارس، وهو ما كذبته مجموعة “بلاك ريوارد” للقرصنة الإلكترونية التي أكدت أنها حذفت ما يقرب من 250 تيرا بايت من البيانات من جميع الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوكالة.

وكشفت أن عملية الاختراق جاءت لأجل “المرأة، الحياة، الحرية” ولأجل مهسا أميني الشابة الكردية التي قتلت بعد اعتقالها من قبل شرطة طهران منتصف سبتمبر الماضي.

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ونجحت “بلاك ريورد” في اختراق وكالة أنباء فارس مساء الجمعة، ونشرت صورة للاحتجاجات المستمرة على صفحتها الأولى. واتهم المتسللون الوكالة بـ”نشر الأكاذيب والشائعات وخلق قضايا ضد الشعب الإيراني”، مؤكدين أنهم استولوا على معلومات هذه الوكالة وحذفوها من خوادمهم.

وأفاد القراصنة أنهم حصلوا على “نشرات إخبارية سرية إلى المرشد علي خامنئي والحرس الثوري”.