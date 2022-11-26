وفيات ومفقودون في انهيار جزيرة إسكيا الإيطالية

تواصل – فريق التحرير:

لقي 8 أشخاص، اليوم، مصرعهم، بينما أعلنت السلطان عن 13 مفقودا، في انهيار أرضي وقع بجزيرة إسكيا الإيطالية، التي تبعد حوالي 30 كم عن مدينة نابولي جنوبي إيطاليا.

بسبب أمطار غزيرة

وقال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن الانهيار نجم عن هطول أمطار غزيرة، وابتلع عددا من المباني، وتسبب في وفقد المزيد من الأشخاص، بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، حسب وكالة الأنباء “أنسا” الإيطالية.

تعزيزات لإنقاذ المتضررين

وتقطعت السبل بما لا يقل عن 100 شخص في أجزاء منعزلة من الجزيرة، فيما حث عمدة الجزيرة الأهالي على البقاء في منازلهم، حسب “الشروق”.

وتواصلت جهود رجال الإطفاء لإنقاذ المتضرين، إذ تم إرسال التعزيزات من مدينة نابولي القريبة، لكنهم واجهوا صعوبات في الوصول إلى الجزيرة سواء بواسطة زوارق آلية أو مروحيات بسبب أحوال الطقس.

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الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إنها تجري اتصالات وثيقة مع وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي وإدارة الحماية المدنية ومنطقة كامبانيا لمتابعة تطور موجة الطقس السيئ التي ضربت إسكي”.

وأضافت ميلوني: “تعرب الحكومة عن تواصلها الوثيق مع مواطني ورؤساء بلديات جزيرة إسكيا وتشكر فرق الإنقاذ المشتركة في البحث عن المفقودين”.