الأسهم تتراجع للأسبوع الخامس والنفط يتخلى عن مكاسبه والذهب يهبط

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واصلت سوق الأسهم في المملكة تراجعها للأسبوع الخامس، وصولا لأدنى مستوى منذ عام، بعد إغلاقها في نهاية الأسبوع عند 10938 نقطة فاقدة 203 نقاط بنحو 1.8%.

وفقد النفط مكاسبه، واختتم الأسبوع منخفضا بنحو 5%، في خسائر للأسبوع الثالث، بينما تراجعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع، ليحقق مكاسب أسبوعية متواضعة لم تتجاوز 0.17%.

الأسهم: خسائر للأسبوع الخامس

تراجعت الأسهم، في نهاية الأسبوع، حين أغلقت السوق الرئيسة عند 10938 نقطة، فاقدا 203 نقاط بنحو 1.8%، وتراجعت السيولة 39% بواقع 11 مليار ريال، لتصل إلى 16.5 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 33% بما يعادل 208 ملايين سهم إلى 411 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 490 ألف صفقة بنحو 30% عند 1.1 مليون صفقة.

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النفط يخسر 5%

اختتم النفط تعاملات الأسبوع الماضي، بخسارة قدرت بنحو 5%، وهو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وانخفضت العقود الآجلة لمزيج 1.71 دولار، أي 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار، أي 2.1 %، لتسجل 76.28 دولار للبرميل، يوم الجمعة الماضي.

الذهب يتراجع ومكاسب أسبوعية 0.17%

استقرت دون أعلى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير، بنسبة 0.17%.

واستقر عند 1754.94 دولار للأوقية، وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأوقية في وقت سابق، وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعا 0.5% إلى 1754 دولارا.

وزاد 0.2%مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

وسجلت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، يوم الجمعة رقما قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات بكوفيد-19، وواصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض قيود للسيطرة على تفشي المرض.