«زيلينسكي» يوبخ حاكم العاصمة كييف لهذا السبب

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انقادًا لاذعا لرئيس بلدية كييف، بسبب ما وصفه بسوء أدآءه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية.

لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة

ووبخ زيلينسكي، رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، ومسؤوليه، معتبرا أنهم: “لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة”، وقال: “للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدا في جميع المدن”، مضيفا أن “هناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص”، حسب “العربية”.

وتابع زيلينسكي: “وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل.. رجاء الاهتمام فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم، الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة”، مشدداً أنه يتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقن”.

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أوكرانيا بحاجة لوقود الديزل لمولدات الطوارئ

كشف الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أن أكثر من 6 ملايين منزل تأثرت ​بانقطاع الكهرباء​ في ​أوكرانيا​، بعد يومين من الضربات الروسية الكثيفة.

وحسب «فايننشال تايمز»، فقد أكد زيلنسكي عن حاجة بلاده لوقود الديزل لمولدات الطوارئ والغاز الإضافي، لتعويض نقص الكهرباء في البلاد.

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 نوفمبر الجاري، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.