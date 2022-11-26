السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«زيلينسكي» يوبخ حاكم العاصمة كييف لهذا السبب
تنبيه من «الأرصاد» على جازان حتى الثامنة مساء
جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث
«الخضير» يوضح حكم صلاة المرأة في ملابس عليها صور حيوانات؟
بريطانيا تفرض طوقًا أمنيًا حول قناة إيرانية في لندن بعد تهديدات الحرس الثوري
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الرئيسية

 /

دولي

 /

بريطانيا تفرض طوقًا أمنيًا حول قناة إيرانية في لندن بعد تهديدات الحرس الثوري

بريطانيا تفرض طوقًا أمنيًا حول قناة إيرانية في لندن بعد تهديدات الحرس الثوري

بريطانيا تفرض طوقًا أمنيًا حول قناة إيرانية في لندن بعد تهديدات الحرس الثوري
٠٣:٠٢:٢٠ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

فرضت السلطات البريطانية طوقًا أمنيًا حول قناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية، التي تبث من لندن بعد تهديدات النظام في طهران.

وحسب القناة فقد أقيمت أمام القناة حواجز من الخرسانة كتلك الموجودة في محيط مبان حكومية رئيسة ومواقع سياحية في العاصمة البريطانية لمنع الهجمات بسيارات.

وقال متحدث باسم القناة الناطقة بالفارسية إن الحواجز “تضمن إيقاف شاحنة تزن 7.5 طن بسرعة 50 ميلاً (80 كيلومتراً) في الساعة”.

وستتم مراقبة دخول المركبات إلى الموقع ومحيطه إضافة إلى إجراءات تفتيش، وفق المتحدث.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن التهديدات هي تصعيد لسنوات من الترهيب بسبب بثها الاحتجاجات في إيران.

اقرأ أيضًا:

الآن.. انفجار في مجمع بمدينة يزد الإيرانية يُخلّف قتيلاً ومصابَيْن

وأضاف “نحن القناة الوحيدة التي تغطي الاحتجاجات على مدى الساعة وطوال أيام الأسبوع”. لكنه شدد قائلاً “لسنا صوت الاحتجاجات. نحن الوسيلة الوحيدة التي يمكن للناس في إيران رؤية تلك الاحتجاجات” من خلالها.

وأكد المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “إيران إنترناشيونال” ليست قناة معارضة وأن موظفيها ليسوا من النشطاء. وقال “لقد أسسنا كخدمة للناس في إيران والشتات”.

تهديدات بالقتل

جاء ذلك عقب تهديدات بالقتل ضد اثنين من صحفييها المقيمين في المملكة المتحدة من جانب الحرس الثوري، واستدعت الحكومة البريطانية على الفور أرفع دبلوماسي إيراني للاحتجاج.

 

 

الكلمات الدلالية:
إيران إيران انترناشونال الحرس الثوري بريطانيا لندن

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة العالمية»: هناك دلائل على استخدام غاز الأعصاب في هجوم خان شيخون السورية

«الصحة العالمية»: هناك دلائل على استخدام غاز الأعصاب في هجوم خان شيخون السورية

٠٣:١٠ م، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧
أصاب أهدافه بدقة فائقة.. باكستان تطلق صاروخاً باليستياً يحمل رؤوساً نووية

أصاب أهدافه بدقة فائقة.. باكستان تطلق صاروخاً باليستياً يحمل رؤوساً نووية

٠٢:١٢ ص، الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠١٩
خطة شاملة لـ«التحالف» لسرعة تسليم المساعدات إلى الحديدة

خطة شاملة لـ«التحالف» لسرعة تسليم المساعدات إلى الحديدة

٠٦:٠٣ م، الأربعاء، ١٣ يونيو ٢٠١٨
فيديو يكشف توافد عشرات المسلحين إلى العاصمة بيروت وإطلاق نار كثيف

فيديو يكشف توافد عشرات المسلحين إلى العاصمة بيروت وإطلاق نار كثيف

٠٦:٣٥ م، الخميس، ١٤ أكتوبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *