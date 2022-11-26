بريطانيا تفرض طوقًا أمنيًا حول قناة إيرانية في لندن بعد تهديدات الحرس الثوري

تواصل- فريق التحرير:

فرضت السلطات البريطانية طوقًا أمنيًا حول قناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية، التي تبث من لندن بعد تهديدات النظام في طهران.

وحسب القناة فقد أقيمت أمام القناة حواجز من الخرسانة كتلك الموجودة في محيط مبان حكومية رئيسة ومواقع سياحية في العاصمة البريطانية لمنع الهجمات بسيارات.

وقال متحدث باسم القناة الناطقة بالفارسية إن الحواجز “تضمن إيقاف شاحنة تزن 7.5 طن بسرعة 50 ميلاً (80 كيلومتراً) في الساعة”.

وستتم مراقبة دخول المركبات إلى الموقع ومحيطه إضافة إلى إجراءات تفتيش، وفق المتحدث.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن التهديدات هي تصعيد لسنوات من الترهيب بسبب بثها الاحتجاجات في إيران.

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وأضاف “نحن القناة الوحيدة التي تغطي الاحتجاجات على مدى الساعة وطوال أيام الأسبوع”. لكنه شدد قائلاً “لسنا صوت الاحتجاجات. نحن الوسيلة الوحيدة التي يمكن للناس في إيران رؤية تلك الاحتجاجات” من خلالها.

وأكد المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “إيران إنترناشيونال” ليست قناة معارضة وأن موظفيها ليسوا من النشطاء. وقال “لقد أسسنا كخدمة للناس في إيران والشتات”.

تهديدات بالقتل

جاء ذلك عقب تهديدات بالقتل ضد اثنين من صحفييها المقيمين في المملكة المتحدة من جانب الحرس الثوري، واستدعت الحكومة البريطانية على الفور أرفع دبلوماسي إيراني للاحتجاج.