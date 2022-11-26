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جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث
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جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث

جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث

جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث
٠٣:٣٠:٠٨ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استجاب طلاب الجامعات الإيرانية، اليوم، لدعوات التظاهر التي انطلقت منذ أول أمس، حيث أصدر طلاب 7 جامعات في طهران دعوة لتنظيم تجمعات احتجاجية مشتركة اليوم السبت 26 نوفمبر، دعما لأهالي كردستان.

أطعمة فاسدة في الجامعات

وأظهرت مقاطع فيديو، صورت في العديد من الجامعات، تظهر احتجاجات الطلاب، وتظاهر طلاب جامعة العلم والثقافة في العاصمة الإيرانية طهران، وهتفوا بـ”جرائم وانتهاكات.. الموت لولاية الفقيه”.

فيما تجمع حشد كبير من طلاب جامعة أصفهان الصناعية وهم يتظاهرون، اليوم السبت، للتنديد بتسمم زملائهم بسبب تناولهم أطعمة فاسدة تقدمها الجامعة للطلاب.

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عمال الشركات ينضمون إلى الإضراب

انضم عمال شركة “سرما آفرين” في مدينة البرز الصناعية، في ألوند، شمالی إيران، إلى الإضرابات تلبية للدعوات العامة، كما أوقف موظفو وعمال مصنع “بارس” للأجهزة المنزلية في قزوين، شمالي إيران، العمل في المصنع، وانضموا إلى موجة الإضرابات العامة في البلاد.

خامنئي يهاجم المتظاهرين 

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي في لقائه بمجموعة من أفراد الباسيج، المتظاهرين، بـ”الغافلين”، “والجهلة” و”حفنة من المرتزقة”، مشيدا بدور الباسيج في قمع الاحتجاجات بالشوارع، حسب “إيران إنترناشيونال”.

ودافع خامنئي عن قوات الباسيج ودورها في قمع الاحتجاجات، وقال: “في الأحداث الأخيرة تعرض أعضاء الباسيج للظلم، أثناء عملهم في منع تعرض الآخرين للظلم”.

ومن ناحية أخرى، علق خامنئي على المفاوضات مع الولايات المتحدة معتبرا أنها تحل مشكلة: “فهم يريدون أن نقدم لهم التنازلات بشكل مستمر، وسيطالبون في النهاية بتغيير الدستور وحذف مجلس صيانة الدستور”، حسب خامنئي.

 

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