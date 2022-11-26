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أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة على المرتبة السادسة والسابعة.. رابط التقديم
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أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة على المرتبة السادسة والسابعة.. رابط التقديم

أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة على المرتبة السادسة والسابعة.. رابط التقديم

أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة على المرتبة السادسة والسابعة.. رابط التقديم
٠٢:٢٧:٢٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن توفر وظائف شاغرة (هندسية / فنية) بعدد ( 27  ) وظيفة ، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف – جدارات) التابعة لوزارة الموارد البشرية، وفقاً للتفاصيل الآتية:

الوظائف:

1- المرتبة السابعة:

– مهندس معماري مساعد (23 وظيفة).

– مهندس مدني مساعد (وظيفة).

– أخصائي أمن معلومات (وظيفة).

2- المرتبة السادسة:

– مصمم جرافيكس (وظيفتان).

تنويه:

– يكون التقديم من خلال الدخل على منظومة التوظيف “جدارات” والتأكد من صحة البيانات والضغط على “تقديم” علماً بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، ثم يتم تحديد الرغبة لدخول الإعلان بالخانة المخصصة للطلب والاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

 

موعد التقديم:

 

– يبدأ التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/08هـ الموافق 2022/12/02م ويستمر حتى الجمعة 1444/05/15هـ الموافق 2022/12/09م.

طريقة التقديم:-

عبر جدارات: ( اضغط هنا )

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