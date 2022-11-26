الذهب يصعد في أسواق المملكة وعيار 21 يتجاوز 185 ريالا

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، الموافق 26 من نوفمبر 2022 في أسواق المملكة، بعد أن حافظت على استقرارها في حدود مرتفعة، أمس، وسجل عيار 24 نحو 212.21 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.52 ريال.

عيار 21 يسجل 185.69 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.69 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 159.16 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.79 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 106.10 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6600 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1485 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 212,206 ريالاً.