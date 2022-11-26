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لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين
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لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين
٠٢:١٥:٢٠ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

سجلت الصين لليوم الثالث على التوالي رقما قياسيا في عدد الحالات المكتشفة الجديدة لفيروس كورونا طوال فترة الجائحة، بعد رصد 35183 إصابة جديدة في البلاد خلال اليوم الماضي.

وتدل معلومات لجنة الصحة الصينية على أن معظم الإصابات الجديدة، أي 31709 حالات بدون أي أعراض (منها 31504 إصابات محلية، و205 إصابات مستوردة)، كما توجد أعراض المرض لدى 3474 شخصا (3405 إصابات محلية و69 إصابة مستوردة).

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في محافظة غواندونغ (1016 حالة بأعراض، و7406 حالات بدون أعراض)، حيث يجري هناك بناء مركز جديد للحجر الصحي بسعة 80 ألف سرير، وكذلك في بكين (587 إصابة بأعراض و2009 إصابات بدون أعراض) ، وفي مدينة تشونغتشينغ الكبيرة (202 حالة بأعراض و7522 حالة بدون أعراض).

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وإجماليا تبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالأعراض في الصين منذ بداية الجائحة 304093 حالة إصابة، فيما يبلغ عدد الوفيات 5232 حالة. ويتم النظر في حالات الفيروس غير المصحوبة بأعراض في الصين بشكل منفصل، ولا توجد إحصاءات عنها طوال فترة الجائحة.

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