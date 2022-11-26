السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الذهب يصعد في أسواق المملكة وعيار 21 يتجاوز 185 ريالا
أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة على المرتبة السادسة والسابعة.. رابط التقديم
لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين
ألمانيا.. تسهيلات غير مسبوقة للحصول على الجنسية
تعرف على جدول مناقشات مجلس الشورى هذا الأسبوع
الداخلية: 25 شخصا خانوا الوطن .. وسيواجهون غرامة مليونية و15 عاما في السجن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ألمانيا.. تسهيلات غير مسبوقة للحصول على الجنسية

ألمانيا.. تسهيلات غير مسبوقة للحصول على الجنسية

ألمانيا.. تسهيلات غير مسبوقة للحصول على الجنسية
٠١:٣٦:٠٦ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

الحصول على الجنسية سيكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حالياً، بحسب ما ذكره متحدث باسم الداخلية الألمانية.

وفي التفاصيل فإنه حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.

 

وأضاف أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى عدة سنوات.

 

كما سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان.

وتابع المتحدث باسم الداخلية: حاليا لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.

 

يذكر أن الحكومة الألمانية تعد إصلاحاً قانونيا لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.

 

كما ستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث، وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

تصريحات بوريس جونسون عن أوكرانيا تثير غضب ألمانيا.. ماذا قال؟

 

الكلمات الدلالية:
5 سنوات ألمانيا الجنسية الألمانية الداخلية الألمانية تسهيلات

مواد ذات صلة

المزيد
المرابطون يتصدّون لصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى

المرابطون يتصدّون لصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى

٠٢:٠٥ م، الخميس، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٥
سقوط 4 صواريخ بمحيط مطار ديار بكر التركي وتعطل الحركة الملاحية فيه

سقوط 4 صواريخ بمحيط مطار ديار بكر التركي وتعطل الحركة الملاحية فيه

٠١:١٣ ص، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦
مقبرة «شمال الرياض» تستقبل أول جنازة صباح اليوم (صور)

مقبرة «شمال الرياض» تستقبل أول جنازة صباح اليوم (صور)

٠٣:٠٨ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
بعد دعوته للنفير العام.. إصابة خطيب الأقصى برصاص الاحتلال الصهيوني

بعد دعوته للنفير العام.. إصابة خطيب الأقصى برصاص الاحتلال الصهيوني

١١:٢٤ م، الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *