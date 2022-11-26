ألمانيا.. تسهيلات غير مسبوقة للحصول على الجنسية

تواصل- فريق التحرير:

الحصول على الجنسية سيكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حالياً، بحسب ما ذكره متحدث باسم الداخلية الألمانية.

وفي التفاصيل فإنه حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى عدة سنوات.

كما سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان.

وتابع المتحدث باسم الداخلية: حاليا لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.

يذكر أن الحكومة الألمانية تعد إصلاحاً قانونيا لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.

كما ستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث، وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

تصريحات بوريس جونسون عن أوكرانيا تثير غضب ألمانيا.. ماذا قال؟