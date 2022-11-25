وبيان عاجل.. استهداف قوات التحالف في قاعدة أمريكية في سوريا بالصواريخ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أنه تم استهداف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين.

لا توجد إصابات أو خسائر مادية

وأوضحت في بيان لها، أن الهجوم على قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية بالشدادي لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية، مؤكدة أن الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الأمن والاستقرار بسوريا والمنطقة.

قاعدة الجيش الأمريكي تعرضت لقصف صاروخي

وحسب البيان، فقد تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي أمس الجمعة، في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي.

انفجارات بعد سقوط 3 صواريخ «كاتيوشا»

وقال شهود عيان أنهم سمعوا أصوات ثلاثة انفجارات في أرجاء مدينة الشدادي ناجمة عن سقوط 3 صواريخ «كاتيوشا» على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في مديرية حقول نفط الجبسة الحكومية، حسب «سبوتنيك».

وبشكل عاجل أعلنت قوات التحالف الدولي الذي يقوده الجيش الأمريكي أعلنت عن حالة استنفار بمدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات التحالف.