«حساب المواطن» يُحذر: حذف حسابك يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل مرة أخرى

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إن حذف حساب المستفيد يتطلب الانتظار 30 يوما للتسجيل مرة أخرى

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، عن الإجراء المتبع حال حذف حسابه.

وأجاب حساب المواطن قائلا: «أهلا بك، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب من خلال هذا الرابط، وذلك عن طريق:

1 – تسجيل جديد.

2 – تفاصيل الطلب.

3 – تعبئة البيانات.

4 – تقديم الطلب.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في «تويتر»، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 «شهر ديسمبر 2022»، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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