في ثالث خسارة أسبوعية.. النفط يهبط عند التسوية

تواصل – فريق التحرير

في ثالث هبوط أسبوعي على التوالي، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع ترقب المحادثات بشأن سقف سعر الخام الروسي.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل المحادثات بشأن تحديد المستوى السعري لسقف النفط الروسي، بسبب خلافات بين الدول الأعضاء.

وترفض بعض الدول الأوروبية مثل بولندا تحديد سقف لسعر النفط الروسي قرب 65 دولارًا باعتباره يضمن إيرادات كبيرة للحكومة الروسية، في حين لا توافق دول أخرى مثل اليونان على أي مستوى سعري يقل عن ذلك.

كورونا في الصين

وفي السياق ذاته، أثار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” في الصين لأكثر من 30 ألف إصابة لأول مرة، مخاوف المستثمرين بشأن تشديد القيود المرتبطة باحتواء الجائحة، ما يهدد الطلب على الخام، وفق موقع “أرقام”.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير تراجعًا بنحو 2% أو ما يعادل 1.71 دولار عند 83.63 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل خسائر بنحو 4.5% في إجمالي هذا الأسبوع.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنحو 2.1% أو 1.66 دولار عند 76.28 دولار للبرميل، ليتعرض لخسائر أسبوعية تقارب 4.8%.

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