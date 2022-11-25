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تضامنًا مع كردستان.. طلاب 7 جامعات إيرانية يدعون لمظاهرات اليوم
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تضامنًا مع كردستان.. طلاب 7 جامعات إيرانية يدعون لمظاهرات اليوم

تضامنًا مع كردستان.. طلاب 7 جامعات إيرانية يدعون لمظاهرات اليوم

تضامنًا مع كردستان.. طلاب 7 جامعات إيرانية يدعون لمظاهرات اليوم
٠٢:٢٤:٠١ ص، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر طلاب 7 جامعات في طهران دعوة لتنظيم تجمعات احتجاجية مشتركة غدًا السبت 26 نوفمبر، دعما لأهالي كردستان.

تجمعات احتجاجية وارتداء ملابس سوداء

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد دعا عدد من طلاب جامعات طهران، وتربيت مدرس، وبهشتي، والزهرا، وأمير كبير، وخارزمي، وخاجه نصير الدين الطوسي، من الطلاب إقامة تجمعات احتجاجية وارتداء ملابس سوداء تضاما مع أهالي كردستان.

وأشار الطلاب في بيان لهم، إلى الصمود الشجاع والمنسجم لطلاب جامعات كردستان والعلوم الطبية في سنندج أمام قوات القمع، مؤكدة أن الحركة الطلابية الأخيرة تربطها علاقة فريدة مع مجتمعها.

الطلاب يدينون العنف والرصاص في وجه الشعب

كما أدان الطلاب العنف والرصاص في وجه الشعب وقمع الجامعات والأعمال الخارجة عن القانون ضد الطلاب واعتقال نشطاء الطلاب وفصلهم عن الدراسة.

انطلاق مظاهرات ليلية في طهران

في الوقت نفسه، انطلقت مظاهرات ليلية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، وسط هتافات ضد النظام، في تظاهرات واسعة خرجت تنديدًا بقمع الشرطة والأجهزة الأمنية للمحتجين السلميين.

رسالة خطيرة لـ 140 أخصائيًا في طب العيون

فيما بعث 140 أخصائيًا في طب العيون، برسالة إلى جمعية طب العيون الإيرانية، تفيد بأن عددًا كبيرًا من المتظاهرين في البلاد فقدوا إحدى العينين أو كلتيهما، بسبب إصابتهم برصاص الصيد خلال الاحتجاجات.

وتأتي هذه الاحتجاجات الطلابية بعدما اعتقلت قوات الأمن الإيرانية خلال الأيام الماضية المئات من الطلاب الجامعيين أو منعتهم من الدراسة.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الحركة الطلابية طهران كردستان مظاهرات ليلية

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