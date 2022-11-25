لهذا السبب.. «أمازون» توقف أعمال توصيل الطعام في الهند

تواصل – فريق التحرير

كشفت شركة «أمازون» أنها تعتزم إغلاق أعمال توصيل الطعام التابعة لها في الهند، بعد ساعات من وقف منصة خاصة بها للتعليم عن بعد في البلاد.

وقال متحدث باسم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية، إنه تقرر إغلاق شركة «أمازون فود»، وهي شركة كان يتم اختبار أعمالها في مدينة بنغالورو في جنوب الهند.

مراجعة خطط التشغيل السنوية

وأضاف: «كجزء من عملية مراجعة خطط التشغيل السنوية، اتخذنا قرارًا بإغلاق أعمال أمازون فود، نحن لا نتعامل مع هذه القرارات بشكل سريع، سنقوم بإيقاف العمليات بطريقة تدريجية لدعم مصالح عملائنا وشركائنا الحاليين»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وكانت «أمازون» قد أعلنت الخميس خطة لإغلاق منصة تابعة لها في الهند للتعليم عن بعد، بعد أن كانت قد أطلقتها في بداية العام الماضي بدعم الاهتمام بالتعليم عن بعد بسبب تداعيات الجائحة.

ومؤخرا، أشار تقرير، نشرته صحيفة أمريكية، إلى اعتزام عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أمازون تسريح عدد ضخم من الموظفين، يصل إلى 10 آلاف موظف.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن شركة أمازون دوت كوم تعتزم تسريح نحو عشرة آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية.

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