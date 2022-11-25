«الأرصاد» ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».

2 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي».

الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار ة بدأت من الساعة الـ 12 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة وتبوك

نوَّه المركز الوطني للأرصاد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين -بمشيئة الله- على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و”أجزائها الساحلية”.

الأمطار تشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية

وأوضح المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الأمطار تشمل أيضاً مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية داعيًا الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر المركز الذي يعمل على مدار الساعة للموافاة بآخر المستجدات.

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