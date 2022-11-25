فيديو.. شاهد ماذا فعلت ميليشيات الحوثي في داعية أمام زوجته وأطفاله

تواصل – فريق التحرير

بث وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو يوثق قيام عناصر تابعة للقيادي في مليشيا الحوثي أبو نشطان بتصفية الشيخ خالد أحسن الراعي، أمام زوجته واطفاله ودهسه بسيارة بعد إطلاق وابل من الرصاص عليه.

وقال إن الفيديو وثقته كاميرات المراقبة في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرا إلى أنه نموذج لمئات الجرائم التي ترتكبها المليشيا يوميا بحق المواطنين بمناطق سيطرتها.

والأربعاء، أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي، بالعاصمة المؤقتة عدن، عددا من القرارات في العسكرية والأمنية والاستخباراتية، لمواجهة التصعيد الإرهابي واستهداف مليشيا الحوثي للموانئ النفطية.

بعد استعراض خطط الوزارات

ووافقت الحكومة اليمنية، على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير، بناء على النقاشات والخطط المقدمة من الوزارات المعنية، حسب “سبأ”.

وتهدف القرارات اليمنية إلى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية”.

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