بالفيديو.. مشهد جوي لسيول وادي المحروق شرق محافظة جدة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كميات هائلة من الأمطار التي أدت إلى جريان سيول وادي المحروق شرق محافظة جدة.

جدة، شهدت واحدة من أكثر الأيام صعوبة بالأمس

وفي جدة، التي شهدت واحدة من أكثر الأيام صعوبة بالأمس، حين سقطت كميات هائلة وغزيرة من الأمطار تسببت في إعاقة الحركة المرورية وتضرر سيارات كثيرة، ورغم ذلك وقف رجال المرور بشجاعة يتصرفون بحزم وينظمون حركة السيارات في الشوارع.

انتهاء الحالة المطرية على جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية على جدة، بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان سيول جارفة أغرقت الشوارع والطرقات وعطلت الحركة في حالة مطرية غير مسبوقة.

جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد

وأكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة ، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.