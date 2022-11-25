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«المجلس الصحي» يُزف بشرى سارة لمرضى سرطان القولون
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«المجلس الصحي» يُزف بشرى سارة لمرضى سرطان القولون

«المجلس الصحي» يُزف بشرى سارة لمرضى سرطان القولون

«المجلس الصحي» يُزف بشرى سارة لمرضى سرطان القولون
٠١:٠١:١٩ ص، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

زف المجلس الصحي، بشرى سارة لمرضى سرطان القولون، تتعلق بإمكانية الشفاء من المرض والعيش لحياة أطول.

جاء ذلك في إنفوجراف تضمن إحصاءات نشرها عن أهمية الفحوصات الدورية.

وقال إن 90% من الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول.

وأضاف أن معدل الشفاء من سرطان الثدي يبلغ 95% إذا تم الكشف عنه مبكرا.

وبين أن 46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب.

ممارسة الرياضة 

ومؤخرا، أظهرت دراسة جديدة، أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في إطالة عمر الأشخاص المصابين بسرطان القولون.

ووفقًا للنتائج، فإن التمارين مفيدة حتى لمرضى السرطان الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث يقلل الالتهاب ويحسن المجتمعات البكتيرية في ميكروبيوم الأمعاء.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، كورنيليا أولريتش، المدير التنفيذي لمركز السرطان الشامل في معهد هانتسمان للسرطان في مدينة سولت ليك الأمريكية: “الالتهاب هو عملية أساسية تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. نعلم أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم”.

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