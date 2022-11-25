الرئيس الأوكراني: أكثر من 6 ملايين منزل تأثر بانقطاع الكهرباء في أوكرانيا

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كشف الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أن أكثر من 6 ملايين منزل تأثرت ​بانقطاع الكهرباء​ في ​أوكرانيا​، بعد يومين من الضربات الروسية الكثيفة.

أوكرانيا بحاجة لوقود الديزل لمولدات الطوارئ

وحسب «فايننشال تايمز»، فقد أكد زيلنسكي عن حاجة بلاده لوقود الديزل لمولدات الطوارئ والغاز الإضافي، لتعويض نقص الكهرباء في البلاد.

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 نوفمبر الجاري، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

إخلاء المستشفيات في خيرسون بشكل عاجل

في الوقت نفسه، كشف مسؤول محلي أن السلطات الأوكرانية تخلي بعض المستشفيات في مدينة خيرسون بسبب القصف الروسي المتواصل.

مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: إن روسيا أطلقت آلاف الصواريخ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات في قصف روسي مكثف على مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن إرسال أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا منوط بدول محددة هي ستقرر ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن بلاده تناقش مع شركائها اقتراح بولندا بشأن تسليم أوكرانيا أنظمة «باتريوت».

فيما جدد الرئيس الروسي التأكيد على أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا، يتم إطلاق النار على من يسيء التصرف من الجنود الأوكرانيين أمام زملائهم، لا نقاتل الأوكرانيين بل أولئك الذين يستخدمونهم كوقود للمدافع.

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