للأمهات.. 4 طرق لتعليم الأبناء وتعويدهم على النظام

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كيف أجعل ابني يفهم أن عليه تنظيف غرفته؟ هل يجب أن أفعل ذلك من أجله؟ إلى أي مدى أسمح له بإحداث الفوضى؟.. كيف أعلمه حب النظام.. أسئلة على لسان كل أم، والبحث عن إجابات لها لا يتوقف.

فالأم تعتبر النظافة والنظام من الأمور الأساسية في البيت، ومع ذلك، فإنها تدرك أن الأمر ليس بهين، وفيما يلي 4 نصائح لتعليم الأبناء حب النظام وهي:

1- تجنب تحمل المسؤولية كاملة عن غرفة طفلك

تعتبر غرفة المراهق مهمة بالنسبة له، إنها منطقة تتوافق مع مكان شخصي، لذلك فإن تولي الوالدين المسؤولية عنه ليس هو الخيار الأفضل، وذلك لتعزيز الشعور بالمسؤولية عند المراهق، وفق صحيفة “القبس”.

2- ضع حدوداً للإهمال

هناك حدود معينة يجب أن نأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يجب اتخاذها، عندما تكون الفوضى مفرطة لدرجة تجعل من الصعب التنقل في أرجاء المكان بشكل مريح أو تجد الأوساخ والروائح الكريهة، يجب أن نتخذ إجراءً.

إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، يمكنك استشارة طبيب نفساني متخصص في مرحلة المراهقة.

3- أعد تقييم توقعاتك

إذا كان مستوى الإهمال بمستوى متوسط، فمن المهم أن تعيد تقييم توقعاتك، قد تلاحظ أن غرفة ابنك المراهق في حالة من الفوضى الحقيقية لأنها تبدو مختلفة تمامًا عن غرفتك.

في هذا الصدد، من المحتمل أن ما يعنيه الترتيب بالنسبة لك لا يتطابق تمامًا مع ما يعنيه بالنسبة لطفلك، ومع ذلك، ينبغي ألا يكون هذا عاملاً حاسمًا في تصنيف غرفة طفلك على أنها فوضى.

4- محاورة المراهقين

من المعروف أن التفاوض مع الأطفال المراهقين يمثل تحديًا كبيرًا، ففي كثير من الأحيان، يصبح التواصل صعبًا ولا يمكننا إيجاد طريقة للتحدث معهم دون الدخول في معركة لا نهاية لها.

من المحتمل جدًا أن يسعى المراهقون إلى فرض وجهة نظرهم، ومع ذلك، بمجرد أن يدركوا أن عقد الاتفاقيات سيكون مفيدًا لكلا الطرفين، فسوف يتخذون موقفًا إيجابياً.

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