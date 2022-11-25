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«الخضيري»: حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة
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«الخضيري»: حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة

«الخضيري»: حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة

«الخضيري»: حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة
١٢:١٨:١٤ ص، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الخبير المتخصص والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، إنه حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة التي تكشف زيف بعض مسوقي المنتجات عبر وسائل التواصل.

قد ينخدع البعض بالمبيعات الـ «أونلاين»

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه عند تصوير شيء ما فلابد من وضع بجواره مسطرة أو قلم أو شيء مألوف لمقارنته به، أو أي مقياس لتقدير الحجم الحقيق للشيء الذي يشرحه بعض البائعين على السوشيال ميديا، فقد ينخدع البعض بالمبيعات الـ «أونلاين» بإرسال صورة مضّخمة للشيء المراد بيعه فيتخيله الناس أنه كبيرًا.

مواقع مزّيفة تشبه موقع تتصل هاتفيًا بالعملاء

وحذر الخضيري من مواقع مزّيفة تشبه موقع تتصل هاتفيًا بالعملاء، مؤكدًا أن كلها مواقع احتيال ونصب وسرقة، مطالبًا الجميع عند تفتح «جوجل» بضرورة التحقق من الأسماء الصحيحة للمواقع الموثوقة.

تحذير من بائعات خلطات وحوائج النساء

في الوقت نفسه، حذر من بائعات خلطات وحوائج النساء، لافتًا إلى أن هناك من تضرر بفشل كلوي وتسمم كبد، وأن إحدى الحالات سقطت بغيبوبة كبدية؛ ولازالت تراجع المستشفى وتعاني بسبب تلك الخلطات المجهولة وغير المرخصة من هيئة الغذاء والدواء ولا مسجلة.

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الكلمات الدلالية:
المبيعات أونلاين النصب والاحتيال فهد الخضيري مواقع التواصل

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