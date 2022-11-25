هل تُقضى النوافل؟ «الخثلان» يجيب

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قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه إذا فاتت الإنسان سنة من السنن فيشرع له قضاؤها إذا كانت مما يقضى كالسنن الرواتب.

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السنن التي يجوز قضاؤها

وأضاف في مقطع من مقابلة مع فضائية «المجد» نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن السنن التي يجوز قضاؤها، مثل سنة الفجر، فإذا لم يصلها قبل الفجر، يمكن أن تصلى إما بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أو سنة الظهر القبلية، يمكن قضاؤها بعد صلاة الظهر، وإذا فاتته صلاة المغرب يقضيها إذا ذكرها.

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السنن التي لا يجوز قضاؤها

وتابع: “لكن السنن المرتبطة بزمن معين مثل صلاة الضحى، فإنه لا يشرع له قضاؤه بعد صلاة الظهر، قيام الليل يشرع قضاء الشفع فقط، وكذا ركعتي الوضوء إذا فاتتا فإنه لا يشرع قضاؤهما”.