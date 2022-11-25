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القبض على مواطن في تبوك لارتكابه هذه الجريمة

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القبض على مواطن في تبوك لارتكابه هذه الجريمة

القبض على مواطن في تبوك لارتكابه هذه الجريمة

القبض على مواطن في تبوك لارتكابه هذه الجريمة
١١:٤٧:٠٥ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

الاعتداء على البيئة

وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

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