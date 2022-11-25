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أوكرانيا تُخلي المستشفيات في خيرسون بشكل عاجل.. ما الأمر ؟
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أوكرانيا تُخلي المستشفيات في خيرسون بشكل عاجل.. ما الأمر ؟

أوكرانيا تُخلي المستشفيات في خيرسون بشكل عاجل.. ما الأمر ؟

أوكرانيا تُخلي المستشفيات في خيرسون بشكل عاجل.. ما الأمر ؟
١١:١٦:٠٨ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول محلي أن السلطات الأوكرانية تخلي بعض المستشفيات في مدينة خيرسون بسبب القصف الروسي المتواصل.

مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: إن روسيا أطلقت آلاف الصواريخ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات في قصف روسي مكثف على مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد.

وكشق أمين عام حلف الناتو أن إرسال أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا منوط بدول محددة هي ستقرر ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن بلاده تناقش مع شركائها اقتراح بولندا بشأن تسليم أوكرانيا أنظمة «باتريوت».

فيما جدد الرئيس الروسي التأكيد على أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا، يتم إطلاق النار على من يسيء التصرف من الجنود الأوكرانيين أمام زملائهم، لا نقاتل الأوكرانيين بل أولئك الذين يستخدمونهم كوقود للمدافع.

مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي إلى أن مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كييف، بعضهم منذ عام 2014 والعديد منهم لديهم تجارب بالصراعات في الشرق الأوسط.

 

الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية القصف الروسي بوتين حلف الناتو خيرسون روسيا

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