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بهذه الدولة.. مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار داخل مدرستين
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بهذه الدولة.. مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار داخل مدرستين

بهذه الدولة.. مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار داخل مدرستين

بهذه الدولة.. مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار داخل مدرستين
١٠:٥٢:٢٨ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل.

مقتل معلمتين وفتاة

وفي تصريحات له قال رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو، إن المسلح ومجموعة من المجرمين هاجموا المدرستين صباح الجمعة ما أدى إلى مقتل معلمتين وفتاة.

ورغم المستويات العالية من الأنشطة المرتبطة بحمل السلاح في الدولة الأمريكية الجنوبية، إلا أن هذا النوع من أعمال العنف قلما يحدث في البرازيل حيث تعود أعنف حادثة إطلاق نار تستهدف مدرسة للعام 2011 وأدت إلى مقتل 12 تلميذا.

58 ألفا و383 قتيلا راحوا ضحية جرائم القتل

وحسب منظمة «فوروم» ، فإن 58 ألفا و383 قتيلا راحوا ضحية جرائم واغتيالات في عام 2015 في البرازيل، أي بمعدل 160 قتيلا في اليوم الواحد، أو قتيل واحد كل تسع دقائق، وهذا يعني ارتفاع معدل جرائم القتل في البلد الأمريكي الجنوبي باستخدام الأسلحة النارية.

 

الكلمات الدلالية:
إطلاق نار داخل مدرستين البرازيل بلدية أراكروز ولاية إسبيريتو

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