العالم في أسبوع.. أمطار جدة واختبارات الفصل الدراسي الأول ودعم سكني وتصاعد التوتر بإيران

تواصل – فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولًا: المملكة

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

شهدت مدينة جدة، الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها، وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

وقال متحدث الأرصاد: إنه تم رفع درجة الحالة إلى تحذير، حيث يشهد شمال جدة هطول أمطار غزيرة.

فيما شهدت عدة مدن أخرى بالمملكة أمطارا غزيرة، تم على إثرها تأجيل الدراسة في بعض المدارس والجامعات.

بكل همة وتفاؤل وطموح نحو النجاح، واصل الطلاب اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، حيث تعكس الرعاية التي يجدها قطاع التعليم لتقديم خدمات تعليمية مجودة توازي تطلعات ولاة الأمر، بأن يصبح التعليم نموذجَا مميزًا وركيزة للاستثمار والتنمية.

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع وزارة التعليم عن البدء في تنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية.

وأضافت أن هذا الإدراج يستهدف تطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتوظيفها في الحياة اليومية، وتنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

ثانيًا: الدولي

استمرت مقاومة المحتجين الإيرانيين لرموز نظام الملالي، في مدن البلاد، واستهدف متظاهرون مقرات للحرس الثوري الإيراني.

وأظهر فيديو متداول، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرق مقر شعبة أمنية تابعة للحرس الثوري في مدينة عيلام.

أعلنت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان في رسالة عاجلة أن النظام الإيراني يريد أن يقوم بمجزرة أخرى في كردستان، في بلدة «مهاباد».

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن حملة حقوق الإنسان في إيران أكدت أن النظام الإيراني في حرب شاملة ضد الشعب، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمات ونشطاء إيرانيين عن قلقهم من وقوع مجزرة غير مسبوقة في المدن الكردية، وخاصة في مهاباد غربي البلاد.

في رسالة عاجلة، أكد الرئيس الروسي لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا أن عالم الإنترنت يمتلئ بالأكاذيب والخداع ولا يمكن الثقة فيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك، واعترضت 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس، مشيرة إلى أن قواتها وجهت ضربات بأسلحة عالية الدقة على 3 نقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة البولنديين في خاركيف.

تراجع إيلون ماسك، الملك الجديد لشركة «تويتر» عن قرار إغلاق جميع مكاتبها ومنع دخول الموظفين، ودعا المهندسين المتخصصين في البرمجة للعود فورا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن ماسك أرسل مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الموزعة على نطاق واسع والتي تم إرسالها صباح الجمعة والتي دعا خلالها أي أي شخص يعمل على البرمجة إلى إبلاغ المقر الرئيسي لموقع تويتر.

أعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، أنه أكد لنظيره الأمريكي أن جزيرة تايوان تمثل “خطًا أحمر” بالنسبة لبكين.

وأوضح أن السبب الرئيس للوضع الحالي الذي يواجه الصين والولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا إستراتيجيًا خاطئًا، مؤكدًا أن الصين ليست مسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات.

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