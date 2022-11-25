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دراسة: لهذا السبب.. شرب الكثير من الماء يوميًا ليس مناسبًا للجميع
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دراسة: لهذا السبب.. شرب الكثير من الماء يوميًا ليس مناسبًا للجميع

دراسة: لهذا السبب.. شرب الكثير من الماء يوميًا ليس مناسبًا للجميع

دراسة: لهذا السبب.. شرب الكثير من الماء يوميًا ليس مناسبًا للجميع
١٠:٤٢:٥٣ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة، أن التوصيات الطبية بضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، أي ما يعادل لترين، ليست مناسبة للجميع.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر” العلمية، وأجراها الباحثون في المعهد الوطني للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية في اليابان، إن الكثير من الناس لا يحتاجون إلا إلى ما بين 1.5 إلى 1.8 لتر يوميًا، وهي كمية أقل من اللترين الموصى بها.

وقال الباحث الرئيسي يوسوكي يامادا، إن “التقديرات السابقة بشأن الاحتياجات المائية تتجاهل كميات السوائل الموجودة في الأغذية التي نتناولها”، وفق صحيفة “البيان”.

وأضافت: “إن كنت تتناول اللحوم والخضراوات والأسماك والمعكرونة والأرز، فيمكنك الحصول على حوالي 50 في المئة من احتياجاتك المائية من الطعام”.

شرب الماء عند الجوع

وكانت منصة “عش بصحة” – المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة – نصحت بشرب الماء أولاً عند الإحساس بالجوع، لما لذلك من فوائد كبيرة.

وقالت المنصة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” إن 37% من الأشخاص لا يُفرّقون بين الشعور بالعطش والجوع، لذلك يُنصح بشرب الماء أولاً عند الإحساس بالجوع.

ويحوز الماء على أهمية كبرى في حياة البشر على كوكب الأرض كله، فهو العنصر الأهم في الحياة، مع الأوكسجين، وقد قال الله -عز وجل- في محكم التنزيل: “وجعلنا من الماء كل شيء حيّ”.

فوائد شرب الماء

وينظم شرب الماء بانتظام، الدورة الطبيعية لأجهزة الجسم، فهو يحسن أداء القلب والدورة الدموية، ويضبط معدلات حرق الدهون، وغيرها من الفوائد المهمة.

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