طرح دواء خارق لمرض الزهايمر في العام المقبل

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كشف الخبراء عن طرح دواء لإبطاء تدهور مرض الزهايمر اعتبارًا من العام المقبل.

وأظهرت التجارب، التي أجريت على 1795 مريضًا يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين، أن “ليكانماب” يمكن أن يوقف التدهور في الذاكرة والتفكير بين المرضى في المراحل المبكرة.

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طرح العقار للمرضى في بريطانيا بحلول عام 2023

ووفقًا للخبراء فإن الدواء – الذي تم تطويره على شكل حقنة، لإزالة تراكم الأميلويد – وهي لويحات سامة في الدماغ يُعتقد أنها تسبب مرض الزهايمر – قد يكون متاحًا للمرضى في بريطانيا بحلول عام 2023.

قال البروفيسور جون هاردي، الباحث الرائد عالميًا في مجال الخرف وعالم الأحياء الجزيئية بجامعة كوليدج لندن: “يعتمد الأمر على السلطات التنظيمية. “لكنني أعتقد أننا سنرى الأشخاص الأوائل (يحصلون على الدواء) في نهاية العام المقبل.”

ومن المقرر تقديم نتائج التجارب الكاملة لعقار “ليكانماب” في مؤتمر للخرف في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.

وأظهرت التجارب المبكرة، أن العقار أبطأ تقدم الأعراض بنسبة 27 في المئة على مدار 18 شهرًا، وكذا مستويات الأميلويد في الدماغ، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وطورت الدواء شركتا الأدوية اليابانية “إيساي” و”بيوجن آيدك” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، لعلاج ضعف الإدراك الخفيف لمرضى الأميلويد في الدماغ.

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كيف يتم اكتشاف الأميلويد على الدماغ؟

وهناك طريقتان لاكتشاف الأميلويد على الدماغ – فحص الدماغ أو اختبار العلامات الحيوية. ويتم إجراء هذا الأخير حاليًا من خلال البزل القطني، عندما يتم إدخال إبرة رفيعة بين العظام في أسفل العمود الفقري.

لكن كلا الاختبارين مكلفان، ولا يثبتات بالضرورة أن المريض مصاب بمرض الزهايمر، حيث يتعين على الأطباء إجراء تشخيص بعد مجموعة من اختبارات الذاكرة والتركيز والتواصل.

وأعرب الخبراء عن حماسهم إزاء نتائج التجارب الأخيرة لعقاقير الأميلويد وقالوا إنهم متفائلون “بأننا نشهد بداية علاجات الزهايمر”.

لكنهم حذروا من أن استخدام “ليكانماب” في المملكة المتحدة سيكون “عملاً شاقًا”.

قالت الدكتورة سوزان كولهاس، مديرة الأبحاث في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، قبل مؤتمر التجارب السريرية حول مرض الزهايمر: “تجلب نتائج ليكانماب إحساسًا متجددًا بالإلحاح لتحسين الطريقة التي نشخص بها أمراضًا مثل مرض الزهايمر”.

وأضافت الدكتورة ليز كولتهارد، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب الخرف في جامعة بريستول: “على مر السنين ، كمهنة ، لم نستخدم التعريف الكيميائي الحيوي لمرض الزهايمر لأننا لم نتمكن من اختبار حتى بعد موت الناس. “لكن لدينا الآن اختبارات العلامات الحيوية التي دخلت المجال السريري في السنوات الخمس الماضية أو حتى نتمكن من تشخيص الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر بدقة”.