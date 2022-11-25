بالفيديو.. خبير تقني: مستخدمو فيس بوك مُعرضّون دائمًا للاختراق

تواصل – فريق التحرير:

قال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، إن شركة فيسبوك ليس جديدًا عليها بيع البيانات الخاصة بالمستخدمين، ودائمًا تقول إنها تتعامل فعليًا مع الجيل الثالث وتقوم ببيع البيانات.

وأضاف “الحمادي” في لقاء على “العربية” أن الشركة لا تملك أجهزة ولا أشياء محسوسة، ولكن قيمتها السوقية بشكل فعلي هي قيمة البيانات، وكلما زادت هذه البيانات زادت قيمتها.

وأكد الحمادي أن فيسبوك لا تتحمل أي خسائر حاليًا خاصة مع تهاوى أسهمها، مشيرًا إلى أن سهمها نزل مؤخرًا لقرابة من النصف.

وأضاف أن فيسبوك تعاني بشكل كبير جدًا من مسألة تسريب البيانات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستخدمي تطبيق واتساب في عرضة للاحتيال والاستغلال.

تسريب بيانات 17 مليون حساب

يذكر أن مركز الإعلام الرقمي DMC قد أعلن في وقت سابق، عن وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم نشط على برنامج المحادثات الشهير واتساب بينها 17 مليون رقم من العراق.

وتابع: التسريب يشمل 84 دولة بعد أن ادعى شخص امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الإعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم.

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