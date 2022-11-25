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أول مبنى يحقق الحياد الكربوني.. ماذا تعرف عن مجمع سابك الجديد في الجبيل؟

أول مبنى يحقق الحياد الكربوني.. ماذا تعرف عن مجمع سابك الجديد في الجبيل؟

أول مبنى يحقق الحياد الكربوني.. ماذا تعرف عن مجمع سابك الجديد في الجبيل؟
١٠:١٣:٥٧ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، الأربعاء، أول مبنى يحقق الحياد الكربوني في مدينة الجبيل.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن مساحة البناء الإجمالية للمبنى 254 ألف متر مربع، على أرض مساحتها 66 ألف متر مربع، بمساحة استيعابية تتسع لأكثر من 3600 موظف.

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بناء المبنى بالكامل من حديد سابك

وأضافت، أن نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي من مشتريات المبنى بلغت 77 في المئة، شملت الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشطيب، بالإضافة إلى بناء المبنى بالكامل من حديد “سابك”، وفقًا لموقع “العربية”.

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تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وأوضحت “سابك”، أنها خفّضت كامل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المبنى بمقدار 11.642 طن، مما جعله أول مبنى يحقق الحياد الكربوني في مدينة الجبيل.

وأشارت إلى أن ذلك يتماشى مع إستراتيجية “سابك” وصولاً إلى هدف تحقيق الحياد الكربوني في جميع أعمالها بحلول العام 2050.

يذكر أن الجبيل تضم العدد الأكبر من مصانع “سابك” وشركاتها التابعة.

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