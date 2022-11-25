توقعات بارتفاع الوفيات في أوروبا هذا الشتاء.. وصحيفة تكشف السر

تواصل – وكالات:

كشفت صحفية «ذا إكونوميست» أن الظروف الجوية غير المواتية والأوبئة وارتفاع أسعار الكهرباء ستؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في الدول الأوروبية هذا الشتاء.

عدد الوفيات سيتجاوز المعدل التاريخي

ومن خلال تجميع نموذج إحصائي لتقييم تأثير السعر على معدل الوفيات، أوضحت أنه في حالة الشتاء الدافئ، سيتجاوز المعدل التاريخي بـ 32 ألف شخص، بينما سيؤدي الشتاء القاسي إلى وفاة 335 ألف شخص إضافي.

وحسب «سبوتنيك»، فقد أضافت انه في الفترة من شهر ديسمبر وحتى فبراير من المتوقع أن يرتفع معدل الوفيات الأسبوعي في أوروبا بنسبة 21% مقارنة بأشهر الصيف.

زيادة عدد النوبات القلبية والسكتات الدماغية

وأشارت الصحيفة إلى أنه هذا العام سيؤثر نظام درجة الحرارة وشدة الإنفلونزا الموسمية بشكل كبير على معدل الوفيات، حيث يتسبب البرد في قضاء الناس وقتًا أطول في الداخل، مما يزيد من سرعة انتقال الجراثيم، كما أن درجات الحرارة المنخفضة تجعل الدم أكثر سمكًا وارتفاع الضغط، مما يهدد بزيادة عدد النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كلما كان الطقس أكثر برودة كانت الوفيات أكثر

وبينت أنه في المتوسط​​، إذا كان الشتاء أبرد بدرجة مئوية واحدة من المعتاد في بلد معين، فإن معدل الوفيات يزيد بنسبة 1.2%، في ظل وجود بيانات تفيد بأن زيادة سعر الكهرباء بنسبة 10% ترفع معدل الوفيات بنسبة 0.6%، وكلما كان الطقس أكثر برودة، كان تأثير هذا العامل أقوى.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع عدد قتلى موجة البرد الشديد في أوروبا إلى 190