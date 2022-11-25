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بالفيديو.. خبير تقني يُحذّر من خطأ شائع على تطبيق واتساب يُعرّض صاحبه لسرقة بياناته

بالفيديو.. خبير تقني يُحذّر من خطأ شائع على تطبيق واتساب يُعرّض صاحبه لسرقة بياناته

بالفيديو.. خبير تقني يُحذّر من خطأ شائع على تطبيق واتساب يُعرّض صاحبه لسرقة بياناته
١٠:١١:٤٩ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لقناة “العربية” عن تفاعل واسع حول العالم بعد تسريب بيانات نصف مليار مستخدم لتطبيق “واتساب” من بينهم 28 مليون مستخدم في السعودية.

ونصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بعدم التفاعل مع الغرباء على واتساب وغيرها من المنصات؛ لأن ذلك يسهل من عملية اختراق حساباتهم والحصول على بياناتهم الشخصية.

وأضاف أنه يجب على المستخدمين عدم فتح أي روابط تأتيهم من حسابات خارجية لأن ذلك سيكون وسيلة للوصول إلى حساباتهم وبياناتهم الشخصية.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن واتساب يطرح قريبًا، ميزة جديدة طال انتظارها، لتطبيق التراسل الفوري.

وأوضح الحربي، أن ميزة أو خاصية عدم الإزعاج تصل قريبًا إلى واتساب، موضحًا أنه عند تفعيل هذه الميزة فإنه لن يستطيع أحد أن يتصل بالمستخدم في واتساب ويزعجه، سواءً صوت أو فيديو، وفي نفس الوقت عند فتح التطبيق سوف يأتيك تنبيه أنه اتصل على المستخدم.

ميزات أخرى يدرسها واتساب

وكان واتساب كشف، مؤخرًا، أنه يختبر تحديثًا جديدًا لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد”، يتيح ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بكتم صوت المجموعات التي تضم أكثر من 256 شخصًا بشكل افتراضي، وسيحدث هذا عندما يتجاوز عدد المشاركين في المجموعة علامة 256.

اقرأ أيضًا:

«عدم الإزعاج».. ميزة جديدة يضيفها «واتساب»

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