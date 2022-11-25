الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية
شرطة جازان تضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم 10 أطنان من الفحم المحلي
احذر ترك الهاتف في الشاحن خلال الليل.. عواقب كارثية
التجارة تُشهّر بمالك منشأة لتجارة إطارات وزيوت السيارات.. وتكشف العقوبات ضده
لدعم العمل التطوعي.. وزير التعليم يُعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»
الآن.. انفجار في مجمع بمدينة يزد الإيرانية يُخلّف قتيلاً ومصابَيْن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية
٠٩:٣٢:٥١ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.

2 – معالج الجهاز التنفسي المشارك.

3 – جراح الأوعية الدموية.

4 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.

5 – محلل مالي أول.

6 – جراح الصدر.

7 – مستشار مشارك.

8 – جراح الموظفين.

9 – كبير مستشاري الصحة العقلية.

10 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

11 – طبيب عام.

12 – مستشار خدمات المرضى.

13 – مستشار معاون لخدمات المرضى.

14 – محلل موارد بشرية مشارك.

15 – أخصائي أعمال – تخطيط.

16 – كبار طبيب الجرعات.

17 – أخصائي التخدير.

18 – استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.

19 – طبيب عام، الأشعة.

20 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أرامكو الرعاية الصحية حملة الدبلوم مركز جونز هوبكنز وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة القصيم تضبط رجلاً ابتز امرأة لـ10 سنوات

هيئة القصيم تضبط رجلاً ابتز امرأة لـ10 سنوات

٠٥:٣٣ م، السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
إيران تعترف بأن سفيرها المفقود لم يدخل المملكة بجوازه الدبلوماسي

إيران تعترف بأن سفيرها المفقود لم يدخل المملكة بجوازه الدبلوماسي

١٠:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥
«أبا الخيل»: منع زوج المواطنة الأجنبي من العمل في الاتصالات بعد التوطين

«أبا الخيل»: منع زوج المواطنة الأجنبي من العمل في الاتصالات بعد التوطين

٠٨:٤٢ ص، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦
متى تسقط المخالفة من سجل الموظف؟.. الموارد البشرية توضح

متى تسقط المخالفة من سجل الموظف؟.. الموارد البشرية توضح

١٢:٣٥ ص، الخميس، ٣١ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *