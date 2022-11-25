رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.
2 – معالج الجهاز التنفسي المشارك.
3 – جراح الأوعية الدموية.
4 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.
5 – محلل مالي أول.
6 – جراح الصدر.
7 – مستشار مشارك.
8 – جراح الموظفين.
9 – كبير مستشاري الصحة العقلية.
10 – مستشار مساعد للصحة العقلية.
11 – طبيب عام.
12 – مستشار خدمات المرضى.
13 – مستشار معاون لخدمات المرضى.
14 – محلل موارد بشرية مشارك.
15 – أخصائي أعمال – تخطيط.
16 – كبار طبيب الجرعات.
17 – أخصائي التخدير.
18 – استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.
19 – طبيب عام، الأشعة.
20 – وغيرها.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).