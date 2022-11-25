رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.

2 – معالج الجهاز التنفسي المشارك.

3 – جراح الأوعية الدموية.

4 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.

5 – محلل مالي أول.

6 – جراح الصدر.

7 – مستشار مشارك.

8 – جراح الموظفين.

9 – كبير مستشاري الصحة العقلية.

10 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

11 – طبيب عام.

12 – مستشار خدمات المرضى.

13 – مستشار معاون لخدمات المرضى.

14 – محلل موارد بشرية مشارك.

15 – أخصائي أعمال – تخطيط.

16 – كبار طبيب الجرعات.

17 – أخصائي التخدير.

18 – استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي.

19 – طبيب عام، الأشعة.

20 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).