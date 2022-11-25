الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار أسعار النفط اليوم.. وبرنت يعادل 85 دولارًا
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في «جونز هوبكنز» أرامكو للرعاية الصحية
شرطة جازان تضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم 10 أطنان من الفحم المحلي
احذر ترك الهاتف في الشاحن خلال الليل.. عواقب كارثية
التجارة تُشهّر بمالك منشأة لتجارة إطارات وزيوت السيارات.. وتكشف العقوبات ضده
لدعم العمل التطوعي.. وزير التعليم يُعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استقرار أسعار النفط اليوم.. وبرنت يعادل 85 دولارًا

استقرار أسعار النفط اليوم.. وبرنت يعادل 85 دولارًا

استقرار أسعار النفط اليوم.. وبرنت يعادل 85 دولارًا
٠٩:٣٤:٥٣ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط تعاملات محدودة بالسوق، منهية أسبوعًا شابته المخاوف حيال الطلب الصيني والمفاوضات بشأن سقف الأسعار الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.47 بتوقيت جرينتش.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.37 دولار للبرميل. ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وتتجه عقود الخامين نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بعد أن بلغا أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر هذا الأسبوع.

وسجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الجمعة رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات بكورونا، حيث واصلت مدن في جميع أنحاء البلاد فرض قيود على التنقل ضمن قيود أخرى للسيطرة على المرض.

ويناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارًا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

اقرأ أيضًا:

«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط استيراد النفط الصين النفط برنت خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الإثنين

أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الإثنين

١٠:٠٤ م، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
«نيويورك تايمز»: كثير من الشرطيين الأمريكيين يواجهون اتهامات>> لكن قليل منهم يُسجَن

«نيويورك تايمز»: كثير من الشرطيين الأمريكيين يواجهون اتهامات>> لكن قليل منهم يُسجَن

٠١:٢٧ م، الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥
المفتي: السعي للتفريق في قضايا الأمة الكبيرة من أعظم أنواع الخيانة

المفتي: السعي للتفريق في قضايا الأمة الكبيرة من أعظم أنواع الخيانة

٠٦:٣٢ م، الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠١٥
بالفيديو.. انفجار شاحنة سقطت من فوق جسر ونجاة من بداخلها

بالفيديو.. انفجار شاحنة سقطت من فوق جسر ونجاة من بداخلها

٠٩:٢٢ م، الجمعة، ٢٩ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *