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شرطة جازان تضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم 10 أطنان من الفحم المحلي
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شرطة جازان تضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم 10 أطنان من الفحم المحلي

شرطة جازان تضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم 10 أطنان من الفحم المحلي

شرطة جازان تضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم 10 أطنان من الفحم المحلي
٠٩:٣١:٥١ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الشرطة في منطقة جازان، القبض على ثلاثة مقيمين، بينهم يمنيان والثالث هندي بتهمة الاتجار في الفحم المحلي بالمخالفة للقانون.

وضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان، موقعًا يحوي 10 أطنان من الفحم المحلي تم تخزينه لأغراض تجارية، يديره مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسيتين الهندية واليمنية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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مراقبة بيع ونقل الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
البيئة الحياة الفطرية الفحم المحلي النظام البيئي شرطة جازان وزارة الداخلية

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