احذر ترك الهاتف في الشاحن خلال الليل.. عواقب كارثية

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على الرغم من أن ترك شاحن الهاتف في الكهرباء أثناء الليل قد يبدو عملاً معتادًا لكثير من الناس، إلا أن الأمر قد يفضي إلى كارثة مدمرة، كما حدث داخل منزل هذه الأسرة في جلاسكو بأسكتلندا.

وكانت دونا سيميس (40 عامًا) تعد العشاء مع زوجها محمد في حوالي الساعة 8 مساء الليلة الماضية، عندما انطلق إنذار حريق المنزل، لتركض إلى الطابق العلوي حيث اكتشفت اندلاع حريق في غرفة نوم ابنها كين (13 عامًا) بعد أن ترك شاحن هاتف في مقبس الكهرباء بجوار سريره.

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النيران التهمت معظم أجزاء المنزل

والتهمت النيران معظم المنزل، كما أظهر مقطع فيديو صورته سايمز. وقالت: “لدي ابن ذو احتياجات خاصة، كين، وابنة، كيرا، وابنة تبلغ من العمر عامين تدعى عائشة. لقد خسر الاثنان الأكبر سنًا الكثير من الحريق – الأكثر من ذلك كين، حيث اندلع الحريق في غرفته”.

وأضافت، وفقٌا لصحيفة “ديلي ميل”: “إذا كان بإمكاني نشر الوعي، فتحقق من مقابسك وأجهزتك – ليس فقط في الليل. تأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان – لقد أنقذت حياتنا”. ونصحت عبر “فيسبوك”، الآخرين بفصل أجهزة الشحن الخاصة بهم، والتحقق من عدم ارتفاع درجة حرارتها.