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التجارة تُشهّر بمالك منشأة لتجارة إطارات وزيوت السيارات.. وتكشف العقوبات ضده
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التجارة تُشهّر بمالك منشأة لتجارة إطارات وزيوت السيارات.. وتكشف العقوبات ضده

التجارة تُشهّر بمالك منشأة لتجارة إطارات وزيوت السيارات.. وتكشف العقوبات ضده

التجارة تُشهّر بمالك منشأة لتجارة إطارات وزيوت السيارات.. وتكشف العقوبات ضده
٠٩:١٣:٥٩ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة بمالك منشأة تجارية تختص في تجارة إطارات وزيوت السيارات، بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، من خلال حيازة وعرض 45 قطعة إطارات سيارات منتهية الصلاحية للبيع؛ وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وقامت الوزارة بنشر الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالخبر المتضمن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

الوزارة تتابع بشكل دائم منافذ البيع

وأكدت الوزارة  متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وتتلقّى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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