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لدعم العمل التطوعي.. وزير التعليم يُعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»
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لدعم العمل التطوعي.. وزير التعليم يُعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»

لدعم العمل التطوعي.. وزير التعليم يُعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»

لدعم العمل التطوعي.. وزير التعليم يُعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»
٠٩:١٠:١٧ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أنه سعد بالمشاركة مع زملائه من الوزراء والمسؤولين في إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك».

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دعم مسيرة العمل التطوعي في المملكة

وأوضح، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن انطلاق النسخة الثانية جاء لدعم مسيرة العمل التطوعي في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا، واستدامة للعطاء الإنساني في المملكة.

وأشار إلى أن الإسهام بالتطوع الاحترافي والتخصصي ومشاركة الخبرات، من المقرر أن تكون مع:

1 – الأسر المنتجة.

2 – الطلاب والطالبات.

3 – المنظمات غير الربحية.

4 – رواد ورائدات الأعمال.

تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أنه تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي؛ فقد تم إطلاق اليوم النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»، بمشاركة الوزراء والمختصين؛ لتقديم حلول تخصصية ترشد أبناء وبنات الوطن للمستقبل، مطالبًا الجميع للتسجيل والاستفادة من المبادرة، والاشتراك عبر هذا الرابط.

المملكة هي الأولى عربيًا في الأبحاث المنشورة

في الوقت نفسه، أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن المملكة هي الأولى عربيًا في الأبحاث المنشورة خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه تم إطلاق مبادرة «البحث والابتكار» لربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة البحث والابتكار كمبادرة وطنية، تربط الجامعات بالقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولًا للتحديات التنموية والصناعية مدعومة ببرنامج تنمية القدرات البشرية.

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم: إطلاق مبادرة «البحث والابتكار» لربط الجامعات بالقطاع الخاص لتمويل الأبحاث

الكلمات الدلالية:
إطلاق النسخة الثانية العمل التطوعي مبادرة تطوع بخبرتك وزير التعليم

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