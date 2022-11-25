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فريق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني يحصل على شهادة “إعادة التصنيف الدولي”

فريق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني يحصل على شهادة “إعادة التصنيف الدولي”

فريق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني يحصل على شهادة “إعادة التصنيف الدولي”
٠٨:٥٥:٤٢ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حصل فريق البحث والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني على شهادة إعادة التصنيف الدولي لفئة الثقيل، من خلال اجتياز تمرين ميداني افتراضي يحاكي وقوع كارثة طبيعية مدته (36) ساعة.

ويشمل مراحل عدة منها العمليات الميدانية واللوجستية والطبية والإدارية وذلك تحت إشراف خبراء دوليين من المجموعة الدولية (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من مكتب هيئة الأمم المتحدة (UN).

وعبر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن شكره للخبراء الدوليين والجهات المشاركة في التقييم الدولي، مؤكدًا أن تقييم فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية جاء وفق اختبارات نظرية وعملية والوقوف على جاهزية الفريق واستكمال المتطلبات الخاصة لإعادة التصنيف من المنظمة الدولية.

وفي وقت سابق، وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرا مهما للجميع بالتزامن مع الحالة المطرية الحالية، وهطول أمطار في  العديد من المناطق.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع تجنب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك العارية أثناء هطول الأمطار أو المياه حولها.

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وقال الدفاع المدني: ” احذر من الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار أو ارتفاع منسوب المياه حولها.”.

يذكر أن العديد من المناطق تشهد حالة مطرية غزيرة، وشهدت أحياء محافظة جدة خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة وجريان سيول جرفت معها عشرات المركبات في مشهد لم يتكرر منذ 2009م.

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