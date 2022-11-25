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الآن.. انفجار في مجمع بمدينة يزد الإيرانية يُخلّف قتيلاً ومصابَيْن

الآن.. انفجار في مجمع بمدينة يزد الإيرانية يُخلّف قتيلاً ومصابَيْن

الآن.. انفجار في مجمع بمدينة يزد الإيرانية يُخلّف قتيلاً ومصابَيْن
٠٨:٥٧:٥٠ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت طوارئ مدينة يزد الإيرانية وقوع انفجار في مجمع فولاد بافق يُخلّف قتيلًا ومصابين اثنين.

انطلاق مظاهرات ليلية في طهران

انطلقت مظاهرات ليلية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، وسط هتافات ضد النظام، في تظاهرات واسعة خرجت تنديدًا بقمع الشرطة والأجهزة الأمنية للمحتجين السلميين.

وفي مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان انطلقت مظاهرات دعمًا للانتفاضة الشعبية وتنديدًا بالقمع الذي تعرضت له مدن غربي إيران، وسط ترديد هتافات ضد المرشد علي خامنئي.

السلطات الأمنية تقمع مظاهرات الجمعة

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن عددًا من المواطنين في مدينة زاهدان أصيبوا بجروح على خلفية قمع السلطات الأمنية للمظاهرات التي شهدتها المدينة اليوم الجمعة.

كما أظهر مقطع فيديو من مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، حشودًا من المتظاهرين وهم يرددون هتافات داعمة لمدن محافظة كردستان بعد تعرضها لقمع وحشي من قبل النظام الإيراني في الأيام الأخيرة.

رسالة خطيرة لـ 140 أخصائيًا في طب العيون

فيما بعث 140 أخصائيًا في طب العيون، برسالة إلى جمعية طب العيون الإيرانية، تفيد بأن عددًا كبيرًا من المتظاهرين في البلاد فقدوا إحدى العينين أو كلتيهما، بسبب إصابتهم برصاص الصيد خلال الاحتجاجات.

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انطلاق مظاهرات ليلية في طهران وهتافات ضد النظام الإيراني

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران انفجار يزد طهران مجمع فولاد بافق

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