حشود هائلة.. أكثر تقاطعات المشاة ازدحامًا في العالم (فيديو)

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قد يبدو الأمر شيئًا من الخيال، لكنه في الواقع يجسد جزءًا من حركة الزحام اليومية في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، لكنه ليس زحامًا عاديًا، فيمكنك أن ترى الآلاف يتزاحمون على المرور في تقاطع “شيبويا” في غضون دقائق فيك.

وفي هذا التقاطع الواقع جنوب مدينة طوكيو. تتلاقى 10 مسارات مع 5 تقاطعات مشاة رئيسة على مدى المباني الحضارية، ذات الألوان الزاهية في قلب طوكيو.

التقاطع منطقة جذب رئيس في الاحتفالات

ويعد التقاطع منطقة جذب رئيس في ليلة رأس السنة، وخاصة عند بعض أعيادهم، والتي أصبحت متزايدة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

كما يتمحور موقع التقاطع أمام محطة “شيبويا”، والتي تعرف في المنطقة بأنها إحدى أكثر محطات القطارات ازدحامًا في العالم.

إضافةً إلى ذلك، يتصل حي “شيبويا” بمناطق شعبية حيوية في طوكيو مثل حي “شينجوكو”، و”هاراجوكو” و”روبونجي”.

ويوجد ما لا يقل عن 5 شاشات عرض رئيسة صوتية بالتزامن مع كل عبور، وتعرض معلومات مفيدة كحالة الطقس، بالإضافة إلى عرض تحذيرات مرورية مثل “لا تعبر” عندما تضيء الإشارة حمراء، وغالبًا ما تعرض الرسوم المتحركة عندما تضيىء الإشارة الخضراء.

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نصب الكلب الأسطوري هاتشيكو

وعلى الرغم من أهمية موقع تقاطع “شيبويا”، إلا أنه يُعرف كمعلم سياحي فريد، وهو نصب الكلب الأسطوري “هاتشيكو” من نوع “أكيتا”.

وكان “هاتشيكو” يلتقى بصاحبه “هيده-سابورو أوينو” كل يوم في محطة “شيبويا” بعد العمل خلال فترة العشرينيات. وعندما توفي أوينو بشكل فجائى، واصل الكلب “هاتشيكو” زيارة المحطة كل يوم لمدة 10 سنوات تقريبًا. لذلك، صُمم نصب لـ”هاتشيكو”، يُعرف باسم “هاتشيكو الكلب المخلص”، تقديرًا لولائه، وانتشرت شعبية الكلب في المنطقة.